Скидок больше не будет: что происходит на рынке недвижимости в Москве и Подмосковье

Квартиры со скидками в Москве и Подмосковье стремительно распродали еще в конце 2025 года, а в 2026‑м рынок развернулся к росту цен и дефициту хороших предложений. Если в прошлом году застройщики и частные продавцы активно торговались, то с октября по февраль покупатели буквально смели все более‑менее интересное, и сейчас скидки уже скорее исключение, чем правило. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риелтор Татьяна Матвеева.

По данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», в 2025 году число лотов со скидками в Москве и области выросло почти наполовину, а доля таких предложений достигла 81%. Это был период дорогой ипотеки и слабого спроса: застройщики распродавали зависшие новостройки, собственники шли на уступки, лишь бы закрыть сделку.

По словам Матвеевой, реальные скидки массово работали примерно до октября 2025 года.

«До осени прошлого года по рынку шла хорошая волна распродаж: многие объекты, которые долго висели в рекламе, наконец ушли. У меня в октябре–декабре смели 12-17 квартир, которые стояли давно, и тогда действительно можно было торговаться», — рассказала эксперт.

Ситуация резко изменилась ближе к концу года. На фоне снижения ставок по вкладам и ожиданий по ключевой ставке ЦБ люди начали выходить с деньгами на рынок.

Фото: [ istockphoto.com/Diy13 ]

«С октября-ноября и особенно в январе–феврале мы увидели то, чего обычно зимой не бывает: ажиотаж, конкуренцию за хорошие варианты, быстрый разбор объектов. Январь и февраль у нас традиционно „спящие“ месяцы, а в этом году мы подбирали несколько квартир одновременно, и везде был высокий спрос», — пояснила Матвеева.

Сейчас, по ее словам, рынок немного выровнялся, но дефицит качественных предложений никуда не делся.

«Рынок вроде бы стабилизировался, однако новых интересных объектов выходит крайне мало. Если раньше предложений было много, а покупателей мало, то теперь наоборот — спрос есть, а хороших квартир единицы. Многие собственники просто придерживают объекты, ожидая дальнейшего роста цен», — отметила риелтор.

В результате классическая формула «много квартир со скидками» уже не работает. Продавцы не торопятся снижать цену, а покупатели, устав ждать, выходят на рынок с деньгами, часто снятыми с депозитов.

«По некоторым вкладам ставка уже опустилась до 10%, и люди начинают задумываться: где деньги сохранятся лучше — на счете, в золоте или в квартире. Те, кто не готов рисковать и не очень разбирается в инвестициях, в итоге идут в недвижимость», — объяснила Матвеева.

Фото: [ istockphoto.com/Max Zolotukhin ]

По ее прогнозу, в 2026 году заметного обвала цен ждать не стоит: скорее, рынок будет медленно, но устойчиво подрастать.

«У нас за последние два года инфляция была высокой, а стоимость недвижимости особо не росла — спроса просто не было, деньги лежали на депозитах. Сейчас эта „пружина“ потихоньку разжимается. Люди решают семейные вопросы, забирают средства из банков и покупают жилье. На этом фоне цены, на мой взгляд, будут понемногу ползти вверх, а не вниз», — резюмировала эксперт.

