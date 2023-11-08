Александр Толмачев вмешался в ситуацию с жестоким обращением с животными на зообазе в Ногинске

Депутат Госдумы Александр Толмачев вмешался в ситуацию с жестоким обращением с животными на зообазе «Мечта» в Ногинске, сообщает интернет-издание «Богородские вести» .

Ранее о зверствах на зообазе сообщили местные жители. По их словам, содержащиеся там животные страдают от голода и болезней.

«Животные содержатся в неподобающих условиях, у бедного волка в прямом смысле слова торчат кости, свиньи ходят по морду в воде, еду бросают прямо в воду, плюс у свиньи серьезное заболевание кишечника», - рассказали они в соцсетях.

Депутат обратился в прокуратуру и Росприроднадзор Подмосковья с просьбой разобраться в ситуации.