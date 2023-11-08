Александр Толмачев вмешался в ситуацию с жестоким обращением с животными на зообазе в Ногинске
Фото: [©Денис Абрамов/РИА Новости]
Депутат Госдумы Александр Толмачев вмешался в ситуацию с жестоким обращением с животными на зообазе «Мечта» в Ногинске, сообщает интернет-издание «Богородские вести».
Ранее о зверствах на зообазе сообщили местные жители. По их словам, содержащиеся там животные страдают от голода и болезней.
«Животные содержатся в неподобающих условиях, у бедного волка в прямом смысле слова торчат кости, свиньи ходят по морду в воде, еду бросают прямо в воду, плюс у свиньи серьезное заболевание кишечника», - рассказали они в соцсетях.
Депутат обратился в прокуратуру и Росприроднадзор Подмосковья с просьбой разобраться в ситуации.
«Рубить с плеча нельзя, нужно разобраться в ситуации и защитить тех, кто действительно нуждается в поддержке. Важно помочь не только животным, но и тем, кто о них заботится», - заявил он.