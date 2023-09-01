Благоустройство Лесного бульвара продолжается в Протвино. Проект реконструкции объекта вошел в число победителей всероссийского конкурса, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

«Сейчас, благодаря этой победе, мы обустраиваем территорию. После окончания работ в наукограде появится еще одно современное пространство для комфортного отдыха жителей, как взрослых, так и детей», - отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

В центре бульвара обустроят зону для общения и отдыха с навесами и лавочками. Помимо этого, создадут две малые площади – диалогов и музыки, а также игровую.

На протяжении всего бульвара оборудуют освещение, установят информационные таблички, обустроят велопарковки и велодорожку, проведут озеленение.

Сейчас на объекте обустраивают основания под дорожно-тропиночную сеть и прокладывают кабели для электроснабжения.