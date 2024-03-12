Более 600 детских площадок обновят в Подмосковье

Шестьсот шестьдесят семь детских площадок планируется обновить в Подмосковье в этом году. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Так, в регионе откроют 132 новые губернаторские площадки, а также заменят оборудование на 535 объектах.

Губернаторские площадки установят двух типов: 51 комплекс площадью 300 квадратных метров и 81 комплекс площадью 450 квадратных метров. На площадках первого типа будет установлено восемь элементов, на площадках второго — девять.

Остальные площадки будут четырех типов: 107 комплексов площадью 100 квадратных метров с четырьмя элементами, 149 комплексов площадью 150 квадратных метров с пятью элементами, 247 объектов площадью 200 квадратных метров с пятью элементами и 32 воркаут-площадки с пятью элементами.