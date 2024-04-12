Более четырех тысяч цветников появится в Подмосковье
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В рамках подготовки к лету в Подмосковье появится 4018 цветников, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. Это более 23 гектаров территории.
Цветы будут высаживать в два этапа. В рамках первого очистят клумбы с луковичными цветами, которые были посажены осенью. После этого, до 26 апреля, высадят рассаду «Виола» в памятных местах, устойчивых к заморозкам.
Когда все луковичные отцветут, их уберут и до конца мая высадят в клумбах летние рассады.
В мае в Подмосковье будут цвести около миллиона луковичных растений, посаженных осенью прошлого года. Это тюльпаны, нарциссы и гиацинты.