Более четырех тысяч цветников появится в Подмосковье

В рамках подготовки к лету в Подмосковье появится 4018 цветников, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. Это более 23 гектаров территории.

Цветы будут высаживать в два этапа. В рамках первого очистят клумбы с луковичными цветами, которые были посажены осенью. После этого, до 26 апреля, высадят рассаду «Виола» в памятных местах, устойчивых к заморозкам.

Когда все луковичные отцветут, их уберут и до конца мая высадят в клумбах летние рассады.

В мае в Подмосковье будут цвести около миллиона луковичных растений, посаженных осенью прошлого года. Это тюльпаны, нарциссы и гиацинты.