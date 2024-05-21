Четыре региональные дороги отремонтировали в Коломне по нацпроекту

Четыре региональные дороги отремонтировали в Коломне в рамках нацпроекта, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общая протяженность отремонтированных участков составила около четырех километров.

Так, работы провели на трех участках в Озерах, которые ведут к образовательным и культурным учреждениям, храмам и городскому суду. Также привели в порядок двухкилометровый участок на подъезде к селу Редькино до улицы Фабрика Ока. Ранее за эту дорогу проголосовали на «Доброделе».

В течение летнего периода в Коломне планируется отремонтировать еще четыре региональные дороги общей протяженностью около 17 километров. Кроме того, работы проведут на 46 муниципальных дорогах, общая протяженность которых превышает 22 километра.