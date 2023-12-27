Детский сад на 350 детей построен в подмосковных Люберцах
Фото: [Компания ПИК]
Новый детский сад появился на территории жилого комплекса «Люберцы Парк» (городской округ Люберцы).
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области компании ПИК.
Здание оборудовано всем необходимым для всестороннего развития детей. Отметим, в жилом квартале «Люберцы парк» уже работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену, строится общеобразовательная школа на 1170 мест. На первых этажах жилого комплекса откроются магазины, кафе и полезные сервисы.