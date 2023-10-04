Девяносто четыре объекта выставили на торги в Подмосковье за неделю

Девяносто четыре объекта выставили на торги в Подмосковье на прошлой неделе. Больше всего лотов было выставлено в Дмитрове, Раменском и Чехове.

К примеру, в Дмитрове в селе Костино можно взять в аренду участок под открытие магазина. Его площадь составляет тринадцать соток. Предлагаемый срок аренды – тринадцать лет.

В Раменском выставили участок земли для строительства жилого дома, площадь которого составляет восемь соток. Стоимость земли начинается от 1,4 миллиона рублей.

В Чехове в деревне Пленицино предлагают арендовать землю под складское помещение, площадь участка – четырнадцать соток. Земля выставлена на тринадцать лет аренды.

В целом в указанных муниципалитетах с января текущего года через торги реализовали 96, 61 и 26 участков соответственно. К участию в торгах в Дмитрове доступно 154 объекта, в Раменском – 36, в Чехове – 25.