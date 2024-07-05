Дорожно-тропиночную сеть обустраивают на Школьной и Пионерской улицах Волоколамска

Благоустройство проводится на общественной территории по указанным улицам и на выходе у плотины Волоколамского водохранилища. Эта территория вошла в число победителей конкурса «Малых городов и исторических поселений».

Проект реализуют в две очереди. Сначала обустроят два сквера недалеко от пересечения указанных улиц. В первом сквере установят три детские игровые площадки, обустроят зону для тихого отдыха и событийную зону со сценой и амфитеатром. Во втором сквере появятся детская площадка, площадка для активного отдыха, зона культурно-познавательного досуга.

В рамках второй очереди работы проведут на территории вдоль улично-дорожной сети улиц Школьная, Парковая, Панфилова и территории у водохранилища. Концепция предполагает беспрерывное пешеходное движение — здесь появятся прогулочные дорожки с подходами к объектам дорожно-транспортной инфраструктуры, скверам и к «точкам притяжения».