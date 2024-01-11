Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия снегопада

Дорожные службы Подмосковья были переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями. Специалисты активно устраняют последствия снегопада, рассказали в областном Минтрансе.

В общей сложности, в уборке дорог задействовано около 1,3 тысячи единиц спецтехники. Также к работе подключились порядка трех тысяч дорожных рабочих. Всего было убрано и обработано реагентами более 12 тысяч километров областных дорог.

Сегодня в Подмосковье вероятна гололедица. К вечеру в регионе похолодает. По прогнозу, в ночные часы температура воздуха может составить минус 22 градуса.

Автомобилистов призвали воздержаться от поездок на личном транспорте, а пешеходов — быть предельно внимательными при пересечении проезжей части.