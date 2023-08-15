Дорожный ремонт продолжается в Талдоме в рамках нацпроекта. Как сообщили в подмосковном Минтрансе, в порядок приводят шесть участков дорог общей протяженностью более пяти километров.

В черте города ремонтируют три дороги. Еще три – между деревнями и селами. Благодаря проведению работ проезд станет удобнее для 47 тысяч жителей муниципалитета.

В округе отремонтировали и шесть муниципальных дорог, протяженность которых так же составляет более пяти километров.

В общей сложности в рамках этого сезона в муниципалитете приведут в порядок одиннадцать участков региональной сети. Их общая протяженность превышает одиннадцать километров.