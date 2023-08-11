Два дорожных участка отремонтировали в Шатуре по нацпроекту

Два участка дороги «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха» у деревни Починки отремонтировали в Шатуре по нацпроекту. Об этом сообщили в Минтрансе области.

Протяженность дорожных участков превысила четыре с половиной километра. На них обновили покрытие, нанесли разметку и укрепили обочины. В ходе работ использовалась асфальтобетонная смесь, обеспечивающая высокий уровень износоустойчивости.

Дорогой каждый день пользуются свыше семи тысяч автовладельцев. По ней можно доехать до станции Кривандино, а также Шатуры и Рошаля.

«Отметим, что региональный ремонт в округе завершен, работы на муниципальных улицах продолжаются», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что участок трассы М-12 в Подмосковье сдадут досрочно.