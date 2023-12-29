Движение по мосту на улице Советской Конституции открыли в Ногинске

Движение по мосту на улице Советской Конституции открыли в подмосковном Ногинске, передает Минтранс региона. На объекте завершился первый этап капремонта.

В рамках ремонта половина сооружения была демонтирована. Также здесь были устроены фундаменты опор, смонтировано новое железобетонное строение, устроено мостовое полотно. Для удобства пешеходов на объекте были также обустроены широкие тротуары.

Старт второго этапа работ запланирован на весну следующего года. В его рамках планируется демонтировать вторую половину моста и установить новое строение и обновить коммуникации.

Полное завершение работ в рамках капремонта моста запланировано на октябрь 2024 года.