Глава Солнечногорска проверил работу обновленной Центральной поликлиники

Глава Солнечногорска Константин Михальков проверил работу Центральной поликлиники, которая открылась после капремонта. Работы провели в рамках проекта «Поликлиника. Перезагрузка» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Поликлиника рассчитана на 1,2 тысячи посещений в смену и обслуживает более 50 тысяч жителей. В учреждении привели в порядок фасад и кровлю, инженерные коммуникации, кабинеты, зоны отдыха. Также установили новые лифтовые кабины. В этом году закупят новые МРТ-аппарат.

«Отмечу, что современная медицина — это не только обновленные здания и новейшее оборудование, но и, в первую очередь, профессионалы. Наша задача — продолжать оказывать всестороннюю помощь, чтобы врачи остались работать и жить в нашем округе», — отметил Михальков.

Также в день открытия обновленную поликлинику оценили почетный житель округа Николай Арзамаскин и член Общественной палаты муниципалитета Ирина Собовая.