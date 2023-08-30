Инспекторы ГУСТ проверили более 16 тысяч дворовых и общественных территорий за месяц

Инспекторы подмосковного ГУСТ за месяц осмотрели свыше шестнадцати тысяч дворов и общественных территорий. Об этом рассказала руководитель управления в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, в число самых частых недочетов вошли несвоевременный покос (более трех тысяч случаев), смет вдоль тротуаров и внутриквартальных проездов (почти три тысячи случаев), мусор на газонах (две с половиной тысячи случаев).

«Коммунальные службы работают над недочетами, мы видим положительную динамику: устранено уже шестьдесят процентов, однако некоторым необходимо ускориться»,- добавила Аипова.

Устранение выявленных недочетов на контроле ведомства. Если работы по их ликвидации будут выполнены некачественно, инспекторы вернут объект на доработку.





