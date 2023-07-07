Ликвидировать подтопления в Коломне планируется до трех часов ночи. Все городские службы работают в усиленном режиме.

В пятницу на Подмосковье обрушился ураган. Особенно пострадала Коломна – из-за ливня в городе сильно затопило улицы.

Как сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев, одна из жительниц пострадала в результате удара молнии. Женщину госпитализировали в центральную районную больницу с ожогами стоп, ее состояние стабильное, не тяжелое.

Четыре населенных пункта были отключены от электричества, двадцать три дома были подтоплены. Также затопило четыре основные дороги. Это участки муниципальной сети на улице Гагарина и площади у станции «Голутвин», а также участки региональной сети на улице Октябрьской революции и улице Девичье поле.

Ликвидацией последствий непогоды занимаются пятьдесят восемь специалистов, задействовано двадцать две единицы техники.