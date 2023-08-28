Министерство благоустройства: Индекс качества городской среды вырос в Подмосковье

В Министерстве благоустройства Подмосковья сообщили о заметном росте Индекса качества городской среды в регионе. За последние пять лет область показала значительные улучшения по ключевым направлениям.

Так, индекс социально-досуговой инфраструктуры вырос на 20%, индекс озелененных пространств – на 23%, индекс развития улично-дорожной сети – на 9%, индекс в категории жилья и прилегающих пространств – на 5%, а число городов с благоприятной городской средой увеличилось на 11.

Среднее значение Индекса качества городской среды выросло с 201 балла в 2019 году до 224 баллов в 2022 году. В планах – довести показатель до 290 баллов до 2030 года.