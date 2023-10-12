Модернизацию трамваев планируют провести в Коломне
Фото: [Владислав Соловьев]
В Коломне планируют модернизировать трамваи и провести масштабный ремонт путей, сообщает РИАМО. В этом году местное предприятие «Коломенский трамвай» будет отмечать 75-летие.
Сейчас на линии работает полсотни вагонов, которые курсируют по десяти маршрутам. Пассажиропоток составляет около шестидесяти тысяч человек в день.
По словам первого замглавы администрации городского округа Дениса Лубяного, в планах – обновить подвижной состав и провести капремонт трамвайных путей в рамках федеральной программы.
«Сейчас пытаемся войти в федеральную программу, разрабатывает Правительство РФ новую программу, мы плотно общаемся с разработчиками, они к нам приезжали», - рассказал Лубяной.
Он добавил, что муниципалитет сможет присоединиться к программе ориентировочно во второй половине следующего года.