Модернизацию трамваев планируют провести в Коломне

В Коломне планируют модернизировать трамваи и провести масштабный ремонт путей, сообщает РИАМО. В этом году местное предприятие «Коломенский трамвай» будет отмечать 75-летие.

Сейчас на линии работает полсотни вагонов, которые курсируют по десяти маршрутам. Пассажиропоток составляет около шестидесяти тысяч человек в день.

По словам первого замглавы администрации городского округа Дениса Лубяного, в планах – обновить подвижной состав и провести капремонт трамвайных путей в рамках федеральной программы.

«Сейчас пытаемся войти в федеральную программу, разрабатывает Правительство РФ новую программу, мы плотно общаемся с разработчиками, они к нам приезжали», - рассказал Лубяной.

Он добавил, что муниципалитет сможет присоединиться к программе ориентировочно во второй половине следующего года.