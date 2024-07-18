Новое освещение оборудуют на Береговой улице в Шатуре. Как отметили в Министерстве благоустройства Московской области, работы проведут в рамках проекта «Светлый город».

Всего на указанной улице будут установлены тридцать четыре новых светильника. Общая протяженность линии превысит девятьсот метров.

В текущем году в области будут установлены свыше четырех тысяч опор освещения и около десяти тысяч уличных светильников. В целом будет проложено свыше трехсот километров линий.

Работы проведут на 158 объектах улично-дорожной сети, двадцати двух общественных территориях и в тридцати шести дворах.