Новое отделение БТИ открылось в Можайске

Новое отделение БТИ Подмосковья открылось в Можайске, сообщили в Мособлимуществе. В торжественной церемонии открытия приняла участие гендиректор областного БТИ Елена Казимир.

Отделение удобно расположено - на Комсомольской площади, 12. В нем установлено новое оборудование, в том числе терминал, с помощью которого можно оплатить услуги ведомства.

По словам Елены Казимир, ведомство активно переводит услуги в онлайн-формат, но при этом не забывает о жителях, которым удобнее получать услуги в отделениях.