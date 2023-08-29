Новые стандарты и методики благоустройства внедряют в Подмосковье

В Подмосковье разработали и внедряют тринадцать ключевых стандартов и методик благоустройства территорий. Об этом говорится в сообщении Минблагоустройства региона.

Установленные стандарты касаются озеленения, требований к внешнему виду летних кафе, освещения, благоустройства пляжей и территорий ярмарок, внешнего вида нестационарных сооружений и многого другого.

Также в регионе утвердили методику разработки паспортов объектов благоустройства.

«Принятие и внедрение данных стандартов и методик помогают создавать благоприятную среду для жителей, предпринимателей и гостей региона», - подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется в этом году.