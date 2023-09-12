Новый мурал появится на фасаде жилого дома в Люберцах
Фото: [Роман Рамазанов]
Новый мурал появится в Люберцах. Как передает РИАМО, уже ведется подготовка к нанесению изображения на фасад жилого дома №11А по Комсомольскому проспекту.
Новый мурал посвящен пилоту-вертолетчику первого класса Инне Копец, которая за свою жизнь установила пятнадцать мировых рекордов. Это единственная в мире женщина, налетавшая на вертолетах одиннадцать с половиной тысяч часов.
На фасаде изобразят нескольких вертолетов и большой портрет пилота.
Ранее на фасадах домов по указанному проспекту появились муралы ученых Камова Н. И. И Миля М. Л., а также летчика-испытателя Беляева М. А.