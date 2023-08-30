Новый пункт полиции заработал в Мытищах. Как говорится в сообщении главы муниципалитета Юлии Купецкой, его открыли на территории жилого комплекса «Императорские Мытищи».

«Благодаря поддержке губернатора Московской области сегодня вместе мы с жителями открыли опорный пункт полиции. Вести прием населения буду два участковых уполномоченных полиции и сотрудник по делам несовершеннолетних», - рассказала глава.

Пункт расположен по адресу: Тенистый бульвар, 9. Помещение оборудовали всем необходимым.

Купецкая отметила, что «Мытищи Lite» и «Императорские Мытищи» – это два больших микрорайона, которые находятся далеко от территориальных отделов полиции. В связи с этим участковый пункт здесь был необходим.