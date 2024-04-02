Обработку от клещей проведут в подмосковных парках
Фото: [Министерство благоустройства МО]
На территориях подмосковных парков проведут обработку от иксодовых клещей. Об этом рассказал руководитель Министерства благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
По словам главы ведомства, план проведения обработки уже утвержден. Жителей проинформируют в чате общественного совета за сутки до начала обработки. В этот день посещение парков будет ограничено.
Обработку проводят в период с шести часов утра до полудня. После завершения работ на территориях парков установят таблички с информацией о проведении обработки.
Повторную обработку парковых территорий проведут через полтора месяца.