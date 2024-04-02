Обработку от клещей проведут в подмосковных парках

На территориях подмосковных парков проведут обработку от иксодовых клещей. Об этом рассказал руководитель Министерства благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По словам главы ведомства, план проведения обработки уже утвержден. Жителей проинформируют в чате общественного совета за сутки до начала обработки. В этот день посещение парков будет ограничено.

Обработку проводят в период с шести часов утра до полудня. После завершения работ на территориях парков установят таблички с информацией о проведении обработки.

Повторную обработку парковых территорий проведут через полтора месяца.