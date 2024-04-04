Около 130 мероприятий по оптимизации дорожного движения проведут в Подмосковье в этом году

Около 130 мероприятий по оптимизации дорожного движения планируется провести в Подмосковье в этом году, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В числе мер по ликвидации дорожных заторов — установка адаптивных светофоров, устройство кругового движения на перекрестках, изменение разметки.

Так, в регионе обустроят около 20 круговых перекрестков, на 25 перекрестках установят адаптивные светофоры, на 30 участках расширят проезжую часть, на 40 — проведут переразметку. Также проведут модернизацию на двух с половиной сотнях светофорных объектов.

При разработке плана работ были учтены пожелания жителей.