Пешеходные ограждения восстановили еще в шести муниципалитетах Подмосковья

Пешеходные ограждения были восстановлены еще в шести муниципалитетах региона. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонтные работы были проведены на участках региональной дорожной сети в Жуковском, Мытищах, Дзержинском, Луховицах, Коломне и Солнечногорске.

К примеру, в Мытищах были восстановлены ограждения на Волковском шоссе, а в Коломне — на Центральной улице в поселке Индустрия.

Ограждения устанавливают на участках дорог с высокой аварийностью, там, где пешеходы могут выйти на проезжую часть.