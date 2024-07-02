Пять участков региональной дорожной сети ремонтируют в Можайске

Ремонтные работы продолжаются на пяти участках региональной дорожной сети Можайска, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дороги приводят в порядок рамках нацпроекта. Это участки от остановочного пункта «Красный Балтиец» до Минского шоссе, от остановки «Дачи» в Отяково до улицы Вокзальной в Можайске, от чугунного моста на Коммунистической улице до пересечения с Московской, а также два участка автодороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка».

Ранее в муниципалитете провели ремонтные работы на трех участках дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск», общая протяженность которых превысила двадцать километров. По просьбам жителей работы провели на участке от остановки «Шохово» до деревни Ваулино.

В целом к осени в Можайске отремонтируют более шестидесяти километров покрытия.