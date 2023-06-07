Шестнадцать дорог отремонтировали в Подмосковье по просьбам жителей

По просьбам жителей региона в муниципалитетах Подмосковья провели ремонтные работы на шестнадцати дорожных участках. Дороги привели в порядок в десяти округах, передает Минтранс региона.

В результате в муниципалитетах был обеспечен удобный проезд к малым населенным пунктам и к частным домам, а также между населенными пунктами.

Ранее эти дороги были выбраны по итогам голосования на «Доброделе». В общей сложности на текущий год запланирован ремонт двух сотен дорог, за которые проголосовали жители.

Жители Подмосковья участвуют в формировании программы дорожного ремонта с 2017 года. За это время по их обращениям в порядок привели две с половиной тысячи участков.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры в области.