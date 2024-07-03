Почти 500 пешеходных коммуникаций благоустроят в Подмосковье в этом году
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Реализация программы «Пешком» продолжается в Подмосковье. На данный момент она выполнена на 65%, рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, в 26 городских округах уже привели в порядок и обустроили 314 пешеходных коммуникаций. Продолжаются работы по благоустройству еще 63 тропинок.
Всего в рамках программы в этом году в регионе планируется благоустроить 481 пешеходную коммуникацию. Работы проведут в 46 муниципалитетах. Завершатся они к концу лета.
Подать заявку об устройстве пешеходной тропы могут все желающие. Для этого нужно подать заявку в муниципальную администрацию.