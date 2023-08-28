Почти два миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Почти два миллиона человек посетили парки в муниципалитетах региона на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении областного Министерства благоустройства.

«За прошедшую неделю в парках Подмосковья побывали 1,79 миллиона человек, что на 100 тысяч больше, чем год назад», - сообщил руководитель ведомства Михаил Хайкин.

Он отметил, что отдых в парках набирает популярность, и работа по развитию территорий будет продолжена.

В число наиболее посещаемых парков на прошлой неделе вошли «Пехорка» в Балашихе, ЦПКиО в Пушкино, «Сестрорецкий» в Клину, парк Толстого в Химках и «Фабричный» в Истре.

Больше всего посетителей зафиксировали в субботу – около 350 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется в этом году.