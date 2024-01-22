Полторы тысячи ям устранили на региональных дорогах Подмосковья с начала зимы

Полторы тысячи ям устранили на региональной дорожной сети Подмосковья с начала зимы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности площадь проведенных работ превысила 2,2 тысячи квадратных метров, отметили в министерстве. Наибольший объем работ провели в Раменском, Мытищах и Пушкино.

Ямочный ремонт в Подмосковье проводится на протяжении всего года, однако текущей зимой он особенно актуален — из-за резких перепадов температуры воздуха ухудшается состояние дорожного покрытия.

Дороги ремонтируют методом термопрофилирования и традиционным способом с использованием холодной или литой асфальтобетонной смеси.