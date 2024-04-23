Полтысячи ям ликвидировали в Дмитрове и Дубне за неделю

Пять сотен ям устранили в двух муниципалитетах Подмосковья за неделю — в Дмитрове и Дубне. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

К примеру, в Дубне ремонт был проведен на Новом шоссе. Также выбоины устранили на Промышленной улице в Дмитрове, на Заводской, Кооперативной и Советской улицах в Деденево.

Сейчас работы по ликвидации ям ведутся во всех муниципальных образованиях региона. Активная стадия ремонта завершится до первого мая.

В рамках летнего содержания дорог ямы устраняют, используя горячую асфальтобетонную смесь. Ход работ держат на контроле с помощью системы СКПДИ.