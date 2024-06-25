Полуразрушенное здание снесли в Сергиевом Посаде

Полуразрушенное нежилое здание снесли в Сергиевом Посаде, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области. Объект был расположен в поселке Мостовик.

Двухэтажное здание площадью около пятисот квадратных метров выявили на Лесной улице недалеко от автобусной остановки. Оно находилось в аварийном состоянии. Объект включили в список для ликвидации.

Демонтаж провели в мае. На сегодняшний день все необходимые работы завершены, и участок очищен от строительного мусора.

В общей сложности в муниципалитете выявили 294 недостроя. Из них снесли, достроили и привели в соответствие 209 построек.