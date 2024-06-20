Последствия непогоды ликвидируют на дорогах в Подмосковье

Более двухсот аварийных дорожных бригад вышли на ликвидацию последствий непогоды в регионе, говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на дорогах работают семь сотен рабочих, привлечено порядка трехсот единиц специализированной техники. С дорожных участков убирают поваленные деревья, обрушившиеся конструкции. Также ликвидируют подтопления.

Муниципальные администрации и сотрудники «Мосавтодора» следят за обстановкой на дорогах в городских округах. Работа ведется во взаимодействии с экстренными службами. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию.