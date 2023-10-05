Праздник урожая пройдет в Коломенском аграрном колледже

Праздник урожая пройдет в выходные в Коломенском аграрном колледже, сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья. Посетителей ждет развлекательная программа.

«Молодые аграрии из Коломны совместно с местными дружественными организациями проведут праздник урожая и ярмарку», - рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

В рамках праздника будет работать полевая кухня, где приготовят овощное рагу. Все ингредиенты для него были выращены в городском округе. Также пройдут мастер-классы и выступления атлетов.

На площадке организуют ярмарку, где можно будет купить сладости, выпечку, мед, текстиль, натуральное мыло и многое другое.