Работу пяти светофорных объектов оптимизировали в Подмосковье за неделю

Работа пяти светофоров была оптимизирована в Подмосковье на прошлой неделе, передает областной Минтранс. Объекты перенастроили в Химках и Ленинском округе.

Так, в Химках был скорректирован режим работы светофора на Набережной улице. В результате было увеличено время выезда с территории жилого комплекса «Город Набережных».

В Ленинском округе были синхронизированы два светофора возле остановочных пунктов «Поворот на Молоково» и «Петровское». Это позволило увеличить время проезда по Каширскому шоссе. Кроме того, за счет синхронизации двух светофорных объектов увеличилось время проезда по Володарскому шоссе.

По итогам прошлого года в Подмосковье оптимизировали работу почти трехсот светофорных объектов.