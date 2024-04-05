Работы по созданию пешеходного маршрута «Дружба поколений» возобновились в Сергиевом Посаде после зимы

Работы по созданию пешеходного маршрута под названием «Дружба поколений» возобновились в Сергиевом Посаде после зимнего периода. Он свяжет бульвар Кузнецова со сквером на улице Глинки.

Ранее проект создания пешеходной зоны был признан одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В его рамках на территории пешеходной зоны обустроят новые точки притяжения, зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.

Сейчас активно ведутся работы на Инженерной улице. Здесь снимают асфальт и готовят территорию для строительства тротуаров. Полностью завершить благоустройство территории планируется до конца года.