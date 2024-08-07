Ремонт региональных дорог близится к завершению в Лыткарино. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», напомнили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, на финальной стадии находятся работы на дороге «Лыткаринское шоссе – Петровское – Лыткаринское шоссе». Здесь ремонтируют два участка, общая протяженность которых составляет полтора километра. Ранее за эти объекты проголосовали жители на «Доброделе».

Первый участок пролегает по улице Степана Степанова от бульвара Крупенина до улицы Парковой. Здесь уже завершились работы по укладке покрытия. Второй участок пролегает по Лесной улице от Колхозной до поворота к Детской поликлинике. Здесь укладка асфальта еще продолжается. После завершения работ на обоих участках появится новая разметка.

Дорожные участки ведут к образовательным, социальным и культурным учреждениям. Кроме того, по ним можно доехать до автостанции и до Лыткаринского шоссе, которое следует в Люберцы.