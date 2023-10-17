Ремонт региональных дорог завершился в Талдоме, передает Минтранс Подмосковья. Покрытие на участках обновили в рамках реализации нацпроекта.

В общей сложности в этом сезоне в муниципалитете провели ремонт десяти километров покрытия на семи участках региональной сети. Также работы провели на шести муниципальных дорогах.

В черте города отремонтировали Тихую улицу. В Северном привели в порядок Садовую улицу и улицу 8 Марта.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о реализации транспортных проектов в Подмосковье.