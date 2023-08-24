Ремонт региональных дорог завершился в Зарайске в рамках нацпроекта
Фото: [Минтранс МО]
Ремонт региональных дорог завершился в Зарайске в рамках нацпроекта, сообщили в подмосковном Минтрансе. Работы провели на четырех участках, общая протяженность которых превысила 24 километра.
По итогам голосования на «Доброделе» отремонтировали два участка – от Гагаринской улицы до Школьной в деревне Летуново, а также между деревнями Авдеево и Пыжово.
Также обновили 16 километров покрытия на участке от поворота на поселок Центральный усадьбы совхоза 40 лет Октября до деревни Мендюкино. Кроме того, отремонтировали подъездную дорогу к селу Протекино.
В округе близится к завершению ремонт на участках муниципальной дорожной сети. Из девяти запланированных дорог в порядок привели уже восемь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с запуском МЦД-3.