Ремонт региональных дорог завершился в Зарайске в рамках нацпроекта, сообщили в подмосковном Минтрансе. Работы провели на четырех участках, общая протяженность которых превысила 24 километра.

По итогам голосования на «Доброделе» отремонтировали два участка – от Гагаринской улицы до Школьной в деревне Летуново, а также между деревнями Авдеево и Пыжово.

Также обновили 16 километров покрытия на участке от поворота на поселок Центральный усадьбы совхоза 40 лет Октября до деревни Мендюкино. Кроме того, отремонтировали подъездную дорогу к селу Протекино.

В округе близится к завершению ремонт на участках муниципальной дорожной сети. Из девяти запланированных дорог в порядок привели уже восемь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с запуском МЦД-3.