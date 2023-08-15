Ремонтные работы стартовали на очередном дорожном участке в Сергиевом Посаде

Ремонтные работы стартовали на участке дороги «МБК – подъезд №20155» в Сергиевом Посаде. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, это уже третий участок в округе, где проводится ремонт в рамках нацпроекта.

Протяженность участка составляет более пяти километров. Сейчас здесь фрезеруют старое покрытие. Затем покрытие обновят и нанесут разметку.

С проведение ремонта проезд жителей деревень Путятино, Яковлево, Гагино, Истомино до трассы А-108 станет более комфортным.

Также проводится ремонт на дороге от Горбуновской улицы в Хотьково до Западного объезда Сергиева Посада. Для удобства автомобилистов работы ведутся в ночные часы.