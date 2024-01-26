Рестораны и кафе Серпухова участвуют в подмосковном гастрономическом проекте

В городском округе Серпухов 17 кафе и ресторанов участвуют в гастрономическом проекте «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус».

Инициатором акции стало Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Выбрать место для завтрака, обеда или ужина со специально разработанным сет-меню по фиксированной цене можно воспользовавшись интерактивной картой, на которую нанесены все рестораны-участники проекта.

Как отмечает заместитель председателя правительства Московской области - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, в настоящее время в проекте задействованы более 130 заведений общепита. Участников акции можно определить по специальной наклейке с QR-кодом на входной группе заведения.