С января в Подмосковье эвакуировали более 80 тысяч машин, припаркованных с нарушениями
Фото: [Минтранс МО]
В подмосковных городских округах с начала этого года были эвакуированы около восьмидесяти трех тысяч автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями. Об этом рассказали в областном Минтрансе.
В ведомстве сообщили, что порядка одиннадцати тысяч транспортных средств были вывезены с дворовых территорий.
Наибольшее число нарушений парковки зафиксировали в Красногорске – в микрорайоне Павшинская Пойма за указанный период вывезли более двух тысяч машин.
Автовладельцев призвали парковать машины в соответствии с правилами. Автомобили не должны мешать проезду экстренных служб и спецтехники.
О местонахождении эвакуированного авто можно узнать по номеру 8 (800) 444-58-34.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о ж/д переходах, которые строятся в области.