С января в Подмосковье эвакуировали более 80 тысяч машин, припаркованных с нарушениями

В подмосковных городских округах с начала этого года были эвакуированы около восьмидесяти трех тысяч автомобилей, которые были припаркованы с нарушениями. Об этом рассказали в областном Минтрансе.

В ведомстве сообщили, что порядка одиннадцати тысяч транспортных средств были вывезены с дворовых территорий.

Наибольшее число нарушений парковки зафиксировали в Красногорске – в микрорайоне Павшинская Пойма за указанный период вывезли более двух тысяч машин.

Автовладельцев призвали парковать машины в соответствии с правилами. Автомобили не должны мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

О местонахождении эвакуированного авто можно узнать по номеру 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность информирования жителей о ж/д переходах, которые строятся в области.