Шесть лесопарков откроют в Подмосковье до конца года

Шесть лесопарков откроют после благоустройства в Подмосковье до конца года, сообщили в Мособлдуме. Уже открыли «Авангард» в Электростали, Ольгинский лесопарк в Балашихе, Лобненский лесопарк.

На следующий год запланировано благоустройство еще тринадцати лесопарков в Химках, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Лыткарино, Звенигороде, Одинцово, Клину, Чехове, Красногорске и других округах.

По словам председателя профильного комитета Владимира Шапкина, также большое значение имеет состояние мест, которые не являются лесопарками, но люди приходят туда погулять.

«В этом году мы запустили пилотный проект чтобы очистить такие места. Пока намечено двадцать площадок, в октябре мы подведем итоги, и, возможно, в следующем году уже появится и такая программа», – сказал Шапкин.

Также сообщается, что областное Минблагоустройства планирует разработать «Региональный стандарт организации озеленения территории Московской области».