Шесть региональных дорог отремонтируют в Шатуре в рамках нацпроекта

Ремонтные работы стартовали на региональных дорогах в Шатуре, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Всего планируется обновить покрытие на шести дорожных участках протяженностью свыше 20 километров.

Сейчас новое покрытие укладывают на дороге от Шарапово до остановочного пункта «Спирино» протяженностью почти четыре километра. За эту дорогу проголосовали пользователи «Добродела».

Также приведут в порядок 13-километровый участок дороги «Рошаль – Черусти» и три участка дороги «Куровское – Шатура – Дмитровский Погост – Самойлиха».

Помимо этого, в округе отремонтируют покрытие на двадцати девяти муниципальных дорогах протяженностью 20 километров.