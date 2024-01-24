Штрафы на 130 тысяч рублей выписали за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье с начала года

Подмосковных автомобилистов, которые припарковали свои транспортные средства возле контейнерных площадок, с начала года оштрафовали на 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Больше всего нарушений выявили в Ленинском округе — десять. Там выписали штрафы на пятьдесят тысяч рублей. Также в антилидерах — Одинцово, где зафиксировали восемь нарушений и выписали штрафы на 65 тысяч рублей.

Бороться с нарушителями помогают жители — через раздел «Народный инспектор» на сайте «Добродел» они сообщают о случаях неправильной парковки.

Стать «народным инспектором» может каждый. Для этого требуется только смартфон с камерой. В случае обнаружения нарушения нужно снять небольшой ролик с разных ракурсов и государственный номер автомобиля. Затем видео нужно загрузить в приложение.