Сквер «Яблоневый сад» открылся в Серебряных Прудах

Сквер «Яблоневый сад» был открыт для посещения в поселке Успенский в Серебряных Прудах. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Территорию разбили на две тематические зоны. Первая — тихая зона отдыха, вторая — активная зона с игровыми и спортплощадками. Также на территории высадили плодовые деревья и кустарники.

Помимо этого, в сквере обустроена смотровая площадка, установлены скамейки и качели, созданы тропинки для прогулок. Кроме того, была обустроена центральная площадь, где разместился небольшой фонтан.