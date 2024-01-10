Сквер Создателям ракетного щита благоустроят в подмосковном Дзержинске

В городском округе Дзержинский в этом году начнется реализация проекта по благоустройству сквера Создателям ракетного щита.

Как сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона, помимо основных работ по озеленению территории, сквер будет обеспечен всем необходимым оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет отреставрирована центральная лестница, обновлены подпорные стенки, стилизованные под образ скал, устроены зоны для активного отдыха детей и взрослых.

На территории объекта, напомним, расположены три памятника — создателям ракетного щита, «Системы Град» и «ЗРК С-125».