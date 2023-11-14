Собянин сообщил сроки открытия онкобольницы в Сколково

Комплекс лечения и диагностики 62-ой онкобольницы в Сколково планируется к открытию в 2025 году. Соответствующее заявление сделал московский мэр Сергей Собянин в результате осмотра ведущегося строительства больницы 13 ноября. Об этом стало известно из сообщений, опубликованных на сайте мэра и московского правительства.

Собянин отметил, что работникам медицинского учреждения ранее было обещано построить полностью новую больницу в Сколково, из-за того, что на нынешней площадке здания уже успели устареть. Более того, старая площадка не позволила бы сделать масштабную реконструкцию, подчеркнул он.

Мэр заявил, что на данный момент, основной корпус уже готов на 60%, было также начато строительство второго, вспомогательного. Собянин выразил надежду, что в 2025-м году будут одновременно открыты оба корпуса, и 62-ая больница сможет полностью перенести свою деятельность туда к назначенным срокам.