Сто двадцать три дороги отремонтировали в Подмосковье по просьбам жителей на сайте «Добродел», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За эти дорожные участки проголосовали жители 44 муниципалитетов. Это сто муниципальных дорог и 23 региональные. Их общая протяженность превышает 170 километров.

Около 90 километров покрытия отремонтировали на региональных дорогах, порядка 80 километров — на муниципальных.

В целом в программу ремонта в 2024 году в Подмосковье по итогам народного голосования включили свыше 260 участков муниципальной и региональной сети. Общая протяженность дорог составляет более 350 километров.